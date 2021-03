Acidente ocorreu perto do trevo entre o município e Meridiano, na altura do km 531

publicado em 12/03/2021

Motorista perdeu controle do veículo e capotou na beira da rodovia Euclides da Cunha, entre Valentim Gentil e Meridiano (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm homem de 31 anos ficou ferido após perder o controle e capotar na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo ao trevo de Valentim Gentil, na tarde desta sexta-feira (12).A vítima, identificada como Jeferson Campos Bertolo, dirigia uma GM/Montana, com placas de Votuporanga, sentido Meridiano/Valentim, quando capotou na altura do km 531.Segundo as informações apuradas pelo A Cidade no local, ele teria sofrido um mal súbito e acabou perdendo o controle do veículo.O homem teve ferimentos leves, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga.*Colaborou Franclin Duarte, no local