A polícia buscava a bicicleta desde a semana passada, quando prenderam o autor do crime, que confessou ter passado o veículo em troca de drogas

publicado em 22/02/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga recuperou a bicicleta furtada e trocada por drogas, na semana passada. Ela foi localizada no bairro Pró-Povo, região Norte do município, em posse do traficante “Carneirinho”, neste domingo (21). O autor do crime já estava preso e os militares buscavam o veículo, que foi furtado pelo indivíduo conhecido nos meios policiais como “Peruzinho”.De acordo com os autos da ocorrência, o traficante foi flagrado andando com a bicicleta e quando abordado foram encontradas oito porções divididas entre cocaína e maconha. Durante entrevista, Carneirinho alegou ter comprado o veículo por R$ 450, mas foi descoberta a autoria do crime.Em buscas na casa do traficante, os policiais encontraram também uma motocicleta, Honda Titan, com placas adulteradas. Carneirinho foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi autuado por tráfico de drogas e receptação, ficando à disposição da Justiça.Na quarta-feira (17), a Força Tática de Votuporanga prendeu o ladrão que furtou a bicicleta da residência localizada no bairro Chácara Aviação, na região Sul do município. O indivíduo conhecido pelo apelido de “Peruzinho” confessou o crime e disse que passou o veículo para frente em troca de drogas.Ele foi encontrado pelo os policiais por terem sido informados das roupas e características do autor do crime, pois no momento em que fugia da residência com a bicicleta ele foi surpreendido por uma das vítimas. Essa vítima reconheceu o ladrão, inclusive, porque usava a mesma roupa no momento em que foi avistado na casa.