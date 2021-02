Os 'tijolos' estavam escondidos num caminhão; traficantes tentaram fugir, mas foram pegos

publicado em 04/02/2021

Policiais apreenderam 130 'tijolos' de maconha, que estavam escondidos num caminhão (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas, em Catanduva, na terça-feira (3).De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento de rotina quando suspeitaram da atitude de um motorista que estava desembarcando ao lado de um caminhão parado às margens da Rodovia Alberto Laoz de Carvalho.Depois de verem a viatura da corporação se aproximando, os dois condutores tentaram fugir. Contudo, foram alcançados e contidos.Durante vistoria nos veículos, os policiais encontraram 140kg de maconha. Mais de 130 "tijolos" estavam escondidos no caminhão e seis no carro.Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão indicou o contato de quem receberia o pagamento pelo transporte do entorpecente. Mais duas pessoas envolvidas foram encontradas e presas.Todos os envolvidos na ocorrência foram levados à Central de Flagrantes de Catanduva, onde receberam voz de prisão em flagrante. Os dois veículos, três celulares e uma quantia em dinheiro foram apreendidos.*Com informações do G1