A mulher de 48 anos que dirigia a motocicleta ficou ferida e foi encaminhada para a Santa Casa

publicado em 18/02/2021

Motorista da van se distraiu e acabou batendo na moto no cruzamento perto do Lanchopão; vítima teve ferimentos leves e foi para a Santa Casa (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUma motocicleta foi parar debaixo de uma van numa batida que ocorreu na tarde desta quinta-feira (18), no cruzamento da Rua das Américas com a Avenida Antônio Augusto Paes, perto do Lanchopão, em Votuporanga.O jornalapurou no local que a mulher que dirigia a moto, chamada Nilda Cândida de Andrade Basi, de 48 anos, teve ferimentos leves na perna e no braço. Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa do município.Segundo relatos colhidos pela reportagem no local, ela descia a Rua das Américas quando o motorista da van, que vinha na Avenida Antônio Augusto Paes, sentido Lanchopão, não reparou que o "Pare" era para ele e bateu na motocicleta.Além do Samu, a Polícia Militar e a perícia compareceram ao local do acidente. A PM chegou a interditar o cruzamento para os trabalhos da perícia e a retirada da moto da parte debaixo da van.