Guarda teria atirado pois achou que rapaz estava armado, segundo o boletim de ocorrência

publicado em 08/02/2021

Suspeito foi baleado no abdômen, deu entrada no pronto socorro e foi transferido para a Santa Casa (Foto: Divulgação/Prefeitura de Araçatuba)

Um homem de 28 anos foi baleado ao tentar invadir a casa de um guarda municipal no bairro Turrini, em Araçatuba, no final de semana.Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estacionou a moto em frente à casa e tentou agredir a vítima com uma cabeçada.Em seguida, de acordo com o registro, o guarda pensou que o rapaz estava armado e, por isso, teria disparado contra ele, o atingindo no abdômen.O guarda municipal, de 34 anos, informou à polícia que o homem teve um relacionamento com sua cunhada e que, durante a relação, descobriu que ele era casado com outra mulher, o que teria causado um atrito entre ambos.O rapaz foi embora e, mais tarde, deu entrada no Pronto Socorro Municipal. Ele foi transferido para a Santa Casa, onde permanece internado.Ainda segundo o boletim e ocorrência, um inquérito será instaurado para apurar a situação.*Com informações do G1