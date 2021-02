De acordo com o Tribunal de Justiça (TJ), o suspeito não pode se aproximar da vítima; se descumprir, poderá ter a prisão preventiva decretada

publicado em 11/02/2021

Homem foi preso por despejar cerca de três litros de cola de sapateiro na cabeça da esposa durante uma discussão (Foto: Arquivo pessoal/G1)

O homem preso por despejar cerca de três litros de cola de sapateiro na cabeça da esposa durante uma discussão ganhou liberdade provisória. O caso foi registrado no bairro João Paulo II, em São José do Rio Preto, na terça-feira (9).De acordo com o Tribunal de Justiça (TJ), o suspeito não pode se aproximar da vítima e, na hipótese de descumprimento, terá a prisão preventiva decretada.No dia do crime, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionados e encontraram a vítima de 57 anos com o corpo coberto pelo produto.Aos guardas, a mulher relatou que o marido despejou a cola de sapateiro em seu corpo depois de os dois discutirem por conta de uma suposta traição. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa.Segundo a GCM, o suspeito foi abordado dentro de uma oficina de marcenaria e agiu como se nada tivesse ocorrido. Ele contou aos agentes da corporação que a esposa tinha esbarrado em uma lata, derramando o produto na cabeça.Como não tinham prateleiras ou ganchos na parede para que a cola de sapateiro pudesse cair acidentalmente na vítima, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto. Ele será investigado por lesão corporal.A Santa Casa informou que profissionais de saúde usaram água quente para retirar o excesso do produto da cabeça da mulher. A vítima recebeu alta por volta das 16h30. Contudo, precisará fazer tratamento para retirar o restante da cola.Na manhã de quarta-feira (10), o carro do homem foi encontrado queimado no mesmo bairro onde o crime ocorreu. Nenhum suspeito de atear fogo no veículo foi identificado.*Com informações do G1