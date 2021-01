Ele foi agredido por ela com uma vara de goiabeira, ficando com lesões nas costas e pernas

publicado em 14/01/2021

A mãe alegou que estava educando seu filho (Foto: Reprodução/Governo do Estado)

Uma mulher de 32 anos foi denunciada por maus-tratos contra seu filho, de 12 anos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (12), na Vila Toninho, em São José do Rio Preto, por volta das 16h.De acordo com o divulgado, quando os policiais chegaram no local indicado na denúncia, encontraram a autora, que se identificou e alegou estar educando o filho, já que ele teria saído de casa às 9h e só retornado naquele momento.Ela também contou que quando o adolescente voltou e viu a mãe, correu e arremessou um celular no chão, sendo pego por outro adolescente que deixou o local. Ela disse aos policias que tem certeza que o aparelho é furtado, já que o filho não tem celular.A mãe disse ainda que frequentemente o filho a desobedece e tem dado trabalho, saindo com outros adolescentes do bairro. Disse que nesta data perdeu a cabeça com o adolescente.Ele foi agredido com uma vara de goiabeira, ficando com lesões nas costas e pernas. O caso foi registrado como maus-tratos.