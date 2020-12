Em Votuporanga e toda a região, os policiais atuarão pelos 1.600km de rodovias

publicado em 30/12/2020

‘Operação Ano Novo’ começa hoje pela as rodovias de Votuporanga e região, com intensificação da fiscalização para prevenir acidentes (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Comando de Policiamento Rodoviárioda Polícia Militar de São Paulo entra, a partir de hoje, em operação conjunta com os programas estaduais ‘Respeito à Vida’ e o de redução de acidentes 2011-2020 (ONU). Em Votuporanga e toda a região, os policiais atuarão pelos 1.600km de rodovias que esperam o aumento médio durante o feriado e os dias seguintes.

Toda a operação busca a fiscalização do uso do cinto de segurança, excesso de velocidade, condução de veículos sob o efeito de álcool e drogas, ultrapassagens proibidas, motocicletas e outras infrações comuns do dia a dia do trânsito.

A Polícia Militar Rodoviária informa que serão utilizadas as viaturas do efetivo da cidade, os conhecidos bafômetros, radares móveis e binóculos para a fiscalização de infrações em movimento. “Além do monitoramento das rodovias por intermédio das câmeras dos CCO (Centros de Controle Operacional da Concessionária) e do COI (Central de Operações e Informações do DER)”, apresentou em dados.