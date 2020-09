Colisão ocorreu neste sábado, por volta das 13h30, no cruzamento das ruas Acre e Bahia

publicado em 19/09/2020

Vítima foi socorrida por uma unidade do Samu (Foto: A Cidade)

Da redação



Um acidente de trânsito entre carro e moto no início da tarde desta sábado (19) deixou um motociclista ferido em Votuporanga. A colisão ocorreu por volta das 13h30 no cruzamento das ruas Acre e Bahia. A vítima, um homem de 38 anos, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



De acordo com informações colhidas pela reportagem no local do acidente, o motocilista de uma Honda Biz trafegava pela rua Bahia quando foi interceptado pelo motorista de um carro Chevroilet/Ônix e foi lançado ao solo.



O homem de 38 anos teve ferimentos leves e foi socorrido por uma unidade do Samu e encaminhado para a UPA com trauma em membro inferior direito. O motorista do carro não se feriu.