Ele tentou fugir da abordagem de bicicleta, mas foi interceptado e flagrado com várias porções de drogas

publicado em 30/06/2020

O garoto foi flagrado com várias porções de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro oriundo da venda de drogas (Foto: Divulgação PM)

Franclin Duarte

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu na segunda-feira (29) um traficante de 17 anos que atuava na região do Matarazzo. Ele foi flagrado com várias porções de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro oriundo da venda de drogas.

De acordo com a ocorrência, unidades da Rocam (Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas) e da Força Tática faziam patrulhamento pela zona Sul da cidade, quando avistaram o garoto, que já é reconhecido pelo envolvimento com o tráfico.

Ao notar a aproximação das viaturas o rapaz tentou fugir de bicicleta, mas foi perseguido e interceptado pelos policiais. Em revista pessoal foram encontradas várias porções de drogas e na casa desse mais entorpecentes, uma balança de precisão e apetrechos do tráfico.