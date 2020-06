As causas do acidente serão esclarecidas, mas a suspeita é de que o motorista teria perdido o controle da direção

publicado em 15/06/2020

Um menino de 11 anos morreu após sofrer um acidente grave, no final da tarde deste sábado (13), em Altair. Segundo informações da Polícia Militar, o carro da família do menino, ocupado com seis pessoas, capotou e despencou da Ponte do 21 – seis pessoas ficaram feridas.Ainda de acordo com a polícia, as causas do acidente serão esclarecidas, mas a suspeita é de que o motorista teria perdido o controle da direção. As vítimas foram socorridas pela ambulância do Samu e encaminhadas para o hospital de Guaraci, sem riscos de morrer. O resgate teve o apoio de pescadores daquela região.A criança foi resgatada do rio pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado com vida para a Upa da cidade, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.*DL News