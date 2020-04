Segundo a polícia, homem furtou casa nesta quarta-feira e seria o suspeito de ter estuprado e assaltado uma mulher, dentro da casa dela, na terça-feira

publicado em 09/04/2020

As vítimas do furto desta quarta-feira, um rapaz de 27 anos e a mãe dele de 46 anos (Foto: A Cidade)

Um homem de 32 anos foi preso na noite desta quarta-feira (8) após furtar uma casa em Araçatuba (SP). Segundo a polícia, ele também é suspeito de ter estuprado uma mulher durante um roubo a casa dela na terça-feira (7).As vítimas do furto desta quarta-feira, um rapaz de 27 anos e a mãe dele de 46 anos, disseram à polícia que o homem invadiu a residência e levou celulares, carregador, dinheiro, relógio e um par de chinelos.Eles ainda disseram que quando viram o ladrão gritaram e ele fugiu. Os policiais chegaram até a casa do suspeito após rastrearem o celular das vítimas.Ele foi levado para a delegacia e também é suspeito de ser o autor do roubo e estupro a uma mulher, quando invadiu a casa dela.No crime que aconteceu na terça-feira, o homem ameaçou a vítima com uma faca e depois de pegar uma quantia de R$ 340 a obrigou ter relação sexual com ele. Sobre esse crime, o autor não disse nada para a polícia. Ele deve ser encaminhado para a cadeia de Penápolis.*Com informações G1.com