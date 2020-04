O titular da Delegacia de Patrimônio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), Paulo Buchala Júnior, já pediu na Justiça a prisão preventiva do suspeito

publicado em 09/04/2020

Com o suspeito a Polícia Civil apreendeu um simulacro de arma de fogo que teria sido utilizada no crime (Foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil prendeu um rapaz de 22 anos no início da tarde ontem em uma casa no bairro Lealdade. Ele é suspeito de ter feito uma série de três assaltos contra postos de combustíveis em Rio Preto. O titular da Delegacia de Patrimônio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), Paulo Buchala Júnior, já pediu na Justiça a prisão preventiva do suspeito.No último assalto, contra um posto de combustível do Eldorado, a Polícia Militar chegou a mobilizar parte do efetivo do 9º Batalhão de Ações Especiais de Rio Preto e até o helicóptero Águia para perseguir e tentar capturar o assaltante. Mesmo assim, ele conseguiu escapar.Com base na descrição física fornecida pelos frentistas dos postos assaltados, as equipes do Deic conseguiram identificar e localizar a residência do suspeito, mas, ao ser detido, ele negou os roubos. Depois acabou admitindo os crimes, segundo Buchala.Depois de ser interrogado, o suspeito também foi reconhecido por vítimas do assalto. "Como ele não foi pego em flagrante, já solicitei a prisão preventiva do suspeito, que tem antecedentes, também por assalto a mão armada", diz o delegado.