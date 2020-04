Ao ser abordado ele disse que era policial civil, mas foi desmentido e acabou preso

publicado em 08/04/2020

O motorista foi flagrado pela Polícia Militar, tentou mentir que era policial, mas acabou sendo preso (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, condenou um motorista votuporanguense a sete meses de detençãopor dirigir embriagado. S.A.S., ainda perdeu o direito de dirigir por dois anos.De acordo com os autos, em 19 de março do ano passado, S.A.S. foi flagrado por um policial militar enquanto dirigia de forma “temerária”, fechando a passagem de uma mulher que conduzia uma motocicleta no cruzamento das ruas Rio Colorado e Nassif Miguel.Ao ser abordado, ele se apresentou como sendo policial civil e não quis entregar sua carteira de habilitação, como exigido pelo PM, que constatou que ele estava visivelmente embriagado.“O réu engendrou história fantasiosa, contrariando as provascolhidas na fase inquisitiva e no processo. O fato é típico: o delito consumou-se. Por forçada modificação introduzida pela Lei 11705/08, basta que o condutor dirija embriagado,para que se configure a infração. A situação de perigo é notória”, disse o magistrado na sentença.Por ser reincidente, a pena foi aumentada em um sexto, sendo ele condenado a sete meses detenção, a cumprir emregime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, comunidade mínima, e proibição de dirigir veículo automotor por dois meses e dezdias.