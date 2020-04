O flagrante aconteceu em uma casa, próximo ao Velório Municipal da cidade

publicado em 27/04/2020

Da RedaçãoUm casal foi preso, na noite de sábado (25), pela Polícia Militar por tráfico de drogas em Votuporanga. O flagrante foi feito em uma casa, próximo ao Velório Municipal da cidade.Segundo informações concedidas pela Polícia, durante patrulhamento, integrantes da equipe de Força Tática Comando com apoio da Patrulha Militar, avistaram um jovem em atitude suspeita em frente a um imóvel.Em abordagem policial o rapaz admitiu que estava no local para realizar a compra de entorpecentes. Com isso os policiais entraram na casa e pegaram os moradores de surpresa, preparando crack para venda.Segundo a avaliação divulgada pela Polícia Militar, a porção bruta da droga renderia aproximadamente 350 pedras para consumo de usuários.Além disso, em revista na casa foram encontrados objetos que ajudam a configurar a prática do tráfico, como balança de precisão, agenda com anotações do tráfico e objetos de origem suspeita, possivelmente trocados por droga pelos viciados.Tudo foi apreendido e o casal dirigido na Central de Flagrantes, eles podem pegar até 15 anos de cadeia.*Com informações Região Noroeste.