publicado em 18/03/2020

Diante dos fatos, os policiais militares encaminharam o homem até a Central de Flagrantes, onde ficou preso (Foto: Divulgação)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite desta terça-feira um homem de 32 anos após descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-companheira. Segundo informações preliminares, o indiciado invadiu a residência da ex e fez diversas ameaças, tendo fugido posteriormente.Conforme as informações, a ex-companheira acionou a Polícia Militar e denunciou que o homem descumpriu a medida protetiva expedido contra ele. Com as características do acusado, os policiais militares da Equipe Delta iniciaram o patrulhamento a fim de localizá-lo.Ao avistar a aproximação da viatura policial, o indiciado demonstrou certo nervosismo e foi abordado. Ao ser questionado sobre o fato, o homem acabou confessando a prática do crime e admitindo a violência contra a ex-companheira.Diante dos fatos, os policiais militares encaminharam o homem até a Central de Flagrantes, onde ele permaneceu preso. Em relação à medida, ela é preventiva, uma vez que o indiciado já foi preso recentemente por violência contra a mulher e havia saído após uma audiência de custódia, porém, volta a ameaçar a mulher.