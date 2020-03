Os dois já estavam sendo investigados pela Delegacia Especializada de Votuporanga pelo envolvimento com a prática do crime

publicado em 06/03/2020

Os policiais da Dise de Votuporanga apreenderam porções de crack, dinheiro e material usado para a embalagem (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na manhã desta sexta-feira um casal, um jovem de 21 anos e sua companheira de 23 anos, pelo envolvimento com tráfico de drogas pelo bairro Pró-povo, na cidade. Os dois já estavam sendo investigados pela prática do crime.Segundo informações da Dise, os agentes da Especializada investigavam há algum tempo o casal pela venda de entorpecentes. Cientes de que estariam guardando as drogas em sua residência, os policiais se deslocaram até o local e promoveram uma abordagem surpresa.Os policiais da Dise realizaram buscas pelo imóvel e localizaram no quarto da residência, em uma ‘trouxinha’ plástica, 27 pedras de crack embaladas e prontas para a comercialização aos dependentes químicos. Além disso, também foram apreendidos dinheiro proveniente do tráfico, celulares e material usado para embalar os entorpecentes.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao casal, sendo encaminhado até a sede da Dise de Votuporanga. Na delegacia, a autoridade policial tomou ciência do ocorrido e autuou em flagrante os indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.Posteriormente, ao ser finalizados os trabalhos, os dois foram conduzidos até cadeias públicas da região, ficando à disposição da Justiça.