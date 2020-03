Foram registrados dois casos de roubos; o primeiro ocorreu na avenida do Assary e o segundo na rua Venezuela

O primeiro caso ocorreu anteontem em uma mercearia na avenida do Assary (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brDois roubos foram registrados em estabelecimentos comerciais e mobilizou equipes da Polícia Militar de Votuporanga. O primeiro caso ocorreu nesta terça-feira em uma mercearia localizada na avenida João Gonçalves Leite, conhecida como avenida do Assary, no bairro Jardim Alvorada, na cidade.Segundo informações preliminares, por volta das 16h30, um indivíduo trajando uma bermuda e uma blusa com capuz adentrou no estabelecimento comercial armado com um revólver e anunciou o assalto. Mediante fortes ameaças, rendeu duas vítimas que estavam no local.O criminoso exigiu que as vítimas entregassem seus pertences e, após cometer o crime, fugiu rapidamente do local levando dinheiro, documentos pessoais, cartões de banco, entre outros objetos. Conforme as informações, o bandido fugiu em um veículo que estaria sendo conduzido por um comparsa, que estaria aguardando o criminoso.A Polícia Militar foi acionada e iniciou o patrulhamento a fim de localizar os criminosos, no entanto, até o fechamento desta edição, não conseguiram encontra-los. O crime foi registrado no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga e, por meio das câmeras de segurança do estabelecimento, a polícia está investigando o caso.Já o segundo caso, aconteceu na tarde desta quarta-feira, também contra um estabelecimento comercial. De acordo com as informações preliminares, um indivíduo invadiu um mercadinho, que fica na rua Venezuela, próximo à avenida 9 de Julho, no bairro San Remo.O suspeito teria chego em uma motocicleta, estacionou na rua Venezuela, adentrou no estabelecimento com um revólver em mãos e anunciou o assalto. Com o uso de forte ameaça, o ladrão exigiu que os proprietários entregassem todo o dinheiro do caixa, tendo as vítimas atendido o pedido. O indivíduo fugir posteriormente.Equipes da Polícia Militar também foram acionadas e compareceram no local. Os policias militares tentaram adquirir imagens de residências próximas ao mercadinho para facilitar a identificação do criminoso.As autoridades iniciaram rapidamente o patrulhamento pelas ruas de Votuporanga, com o intuito de localizar o criminoso. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. O caso também será investigado pelas autoridades policiais.