A vítima teria convidado a acusada para acompanha-lo até a sua residência, no entanto, foi rendido por ela e o comparsa

publicado em 22/02/2020

A Polícia Militar conseguiu recuperar o objeto que foi roubado pelos criminosos (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu uma jovem após roubar um idoso, na última quinta-feira em sua residência, na cidade. O crime ainda teve o envolvimento do comparsa da acusada e está sendo investigados pelas autoridades do município.Segundo informações preliminares, a vítima teria convidado a indiciada para acompanhá-lo até a sua residência, no entanto, quando chegaram no local, um indivíduo desconhecido surgiu armado com um capacete e rendeu o morador de Votuporanga.Ainda conforme as informações, o bandido seria comparsa da mulher. Ao render o idoso, o indivíduo teria o ameaçado e o agredido, fugindo do local rapidamente levando uma televisão.A Polícia Militar foi acionada e iniciou o patrulhamento com o intuito de localizar os suspeitos, tendo êxito em abordar e prender mulher, acusada de participar do crime. As autoridades ainda conseguiram recuperar o objeto roubado e devolveu para o verdadeiro dono.Em relação ao outro indivíduo, até o momento, ele não foi localizado. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Votuporanga e o caso segue sendo investigado.