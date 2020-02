Os policiais militares realizavam patrulhamento quando localizaram os indivíduos em atitude suspeita pela avenida Pansani

publicado em 11/02/2020

Os policiais da Força Tática apreenderam um tijolo prensado de maconha, que seria preparado posteriormente (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam na tarde desta segunda-feira um jovem de 18 anos e um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas, na avenida Pansani, em Votuporanga. A equipe realizava patrulhamento em combate à criminalidade quando localizaram os indiciados em atitude suspeita pela zona Sul.Conforme informações da PM, os policiais localizaram dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita, sendo que o veículo estava sem a placa de identificação, motivo pelo qual promoveram o acompanhamento.Durante o patrulhamento, a equipe da Força Tática percebeu que um dos indivíduos possuía um objeto em sua cintura e, após perceber a presença da viatura policial, repassou para o garapa que dispensou o objeto ao solo.Ao realizar a abordagem os acusados, os policiais militares perceberam que além da falta da placa de identificação, a motocicleta também estava com a numeração do chassi e motor suprimidos, não sendo possível verificar a procedência do veículo.Segundo as informações da PM, ao retornar ao local onde foi dispensado o objeto, a Força Tática notou que se tratava de um tijolo prensado de maconha e que seria preparado e vendido as porções aos usuários.Por conta da situação, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao jovem e apreensão ao menor infrator. Ambos foram encaminhados para a Dise de Votuporanga, onde foram autuados e permaneceram detidos à disposição da Justiça.