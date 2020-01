Policiais apreenderam cerca de R$ 1,5 mil em notas falsas. Polícia descobriu dinheiro ao abordar duas mulheres em uma moto.

publicado em 29/01/2020

Dinheiro falso apreendido pela polícia de Birigui — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Seis pessoas foram detidas com notas de dinheiro falsas em Birigui (SP), durante a madrugada desta quarta-feira (29). Segundo a polícia, foram apreendidos R$ 1.440 em notas falsificadas.

Parte do dinheiro estava com duas mulheres em uma moto, que foram paradas em uma fiscalização de trânsito.

De acordo com a polícia, elas indicaram uma casa, no bairro Izabel Marin, onde estavam outras quatro pessoas, inclusive um adolescente, com o restante do dinheiro falso.

Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal, por se tratar de um crime contra a União, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Uma das mulheres era procurada por roubo e ficou presa.

