Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle da direção e acabou provocando o acidente em Andradina (SP).

publicado em 24/01/2020

Caminhão ficou atravessado na pista na região de Andradina — Foto: Manoel Messias/Arquivo Pessoal

Um caminhão ficou atravessado na Rodovia Marechal Rondon, no trecho de Andradina (SP), e impediu o trânsito no acesso à Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, no sentido Pereira Barreto (SP).

De acordo com a polícia, o caminhão ficou atravessado na pista quando tombou, na tarde desta quinta-feira (23). Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle da direção e acabou provocando o acidente.

Como o caminhão é grande, o motorista não conseguiu manobrar para retirar o veículo. Um guincho foi usado para retirar o caminhão na manhã desta sexta-feira (24).