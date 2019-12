Vítima de 31 anos teve irritação na pele e queimação pelo corpo após procedimento. Segundo a família, os médicos disseram que mulher estava com muito formol no corpo.

publicado em 17/12/2019

Lidiane morreu após fazer uma escova progressiva em um salão de Ilha Solteira — Foto: Reprodução/TV TEM

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte de uma mulher, de 31 anos, que passou mal após fazer um procedimento de escova progressiva em um salão de beleza, em Ilha Solteira (SP).Segundo a família da vítima, Lidiane Ferreira dos Santos fez o procedimento na sexta-feira (6). Contudo, quando estava voltando para casa, começou a sentir queimação pelo corpo, irritação da pele e falta de ar.Ela foi levada para o Hospital Regional da cidade na quinta-feira (12) onde permaneceu internada desde o dia do acidente. Para os familiares, os médicos disseram que Lidiane estava com muito formol no corpo.A mulher ficou na Unidade de Terapia Semi-intensiva do hospital, onde aguardava transferência para a Santa Casa de Araçatuba (SP), mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu na segunda-feira (16).O corpo de Lidiane foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Andradina (SP), onde passou por exame necroscópico. O velório dela está sendo feito na manhã desta terça-feira (17), no Velório Municipal de Ilha Solteira.Segundo o Hospital Regional, o atestado de óbito indicou que a morte foi causada por parada cardiorrespiratória, alergia a produtos químicos, crise convulsiva e hipotensão.