publicado em 28/12/2019

A Polícia Militar Rodoviária, por intermédio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), prendeu 131 pessoas e apreendeu mais de 600 quilos de drogas durante a Operação “Natal 2019”. A ação de segurança que teve início no último dia 20 de dezembro foi finalizada na quinta-feira (26).Os trabalhos – que contemplaram os mais de 22 mil quilômetros da malha rodoviária estadual – foram realizados para aumentar ainda mais a segurança em toda a trajetória, além de garantir a continuidade na redução dos indicadores criminais.A ação resultou em 44.797 autuações por infrações de trânsito, além de autuações por excesso de velocidade. Mais de 600 motoristas foram flagrados sob efeito de álcool ou de outras substâncias e 996 foram autuados por recusa ao teste do bafômetro. Dos mais de 15 mil condutores que aceitaram o teste, 35 foram presos em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Também houve a prisão de outras 72 pessoas por outros crimes e 24 procurados pela Justiça foram capturados.Ao todo, 68 veículos foram removidos para pátios e 3.616 documentos entre Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) foram recolhidos. As atividades também permitiram a apreensão de 644 quilos de entorpecentes entre cocaína, maconha e outras substâncias, além de 4.480 maços de cigarro, contrabandeados sem nota fiscal.