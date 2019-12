A vítima informou que foi até uma agência bancária e percebeu que haviam operações desconhecidas em sua conta

O boletim de ocorrência foi registrado no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm morador de Votuporanga levou um susto ao conferir o extrato de sua conta bancária e perceber que haviam diversas operações desconhecidas, que totalizaram um prejuízo de mais de R$ 1 mil. O caso foi registrado nesta segunda-feira no Primeiro Distrito Policial da cidade.Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no município de Aparecida do Tabuado e foi realizado o saque do saldo de suas contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, quando percebeu várias transações diferentes.De acordo com a vítima, as operações bancárias não são de sua autoridade e totalizaram um prejuízo de R$ 1.133,13. Em contato com o gerente da agência bancária daquele município, o morador de Votuporanga tomou conhecimento que seu cartão havia sido clonado, juntamente com sua senha.Ciente do ocorrido, a vítima apresentou a cópia dos extratos das contas do FGTS para registrar o boletim de ocorrência com estelionato. O caso será encaminhado para a investigação policial.