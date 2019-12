Veículo deve ser retirado nesta segunda-feira (16). Segundo a assessoria do Semae, o buraco será fechado na manhã desta terça-feira (17).

publicado em 17/12/2019

Carro cai em buraco após asfalto ceder em rua de Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Um carro quase caiu em um buraco na tarde nesta segunda-feira (16) após o asfalto da rua Generosa Bastos, em São José do Rio Preto (SP), ceder.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro estava estacionado e ninguém ficou ferido. O Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Semae) ainda não sabe se o asfalto cedeu por causa de água de chuva ou água limpa no subsolo.Equipes da Prefeitura, do Semae e da Defesa Civil foram para o local para fazer a interdição. O veículo deve ser retirado nesta segunda-feira e segundo a assessoria do Semae, o buraco será fechado na manhã desta terça-feira (17).