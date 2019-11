Suspeito foi encontrado carregando uma escada de alumínio e confessou o crime. Funcionários da escola afirmam que computador e alimentos da geladeira também foram furtados, mas pedreiro nega.

publicado em 18/11/2019

Ao ser questionado pelos policiais, ele confessou que havia furtado o objeto da unidade de ensino e foi levado à delegacia do município (Foto: Reprodução)

Um pedreiro de 43 anos foi preso suspeito de invadir e furtar a Escola Estadual Vitor Trindade, no bairro Aviação, em Araçatuba (SP), na madrugada deste domingo (17).De acordo com a Polícia Civil, depois de serem avisados sobre o crime, policiais militares começaram a procurar pelo ladrão e o encontraram carregando uma escada de alumínio.Ao ser questionado pelos policiais, ele confessou que havia furtado o objeto da unidade de ensino e foi levado à delegacia do município, onde recebeu voz de prisão em flagrante.Ainda segundo a Polícia Civil, funcionários da escola afirmaram que um computador e alimentos da geladeira também foram furtados. No entanto, o pedreiro nega que tenha levado os objetos durante o crime.