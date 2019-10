Criminosos também fugiram com joias e outros objetos. Carro usado na fuga foi encontrado incendiado.

publicado em 04/10/2019

Criminosos também fugiram com joias e outros objetos. (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar faz buscas por três ladrões que roubaram uma casa no bairro Icaray, em Araçatuba (SP), na madrugada desta sexta-feira (4).Segundo a PM, os bandidos renderam um dos moradores, invadiram o imóvel, amarraram as vítimas em um dos cômodos e fugiram com R$ 54 mil em dinheiro, além de joias e outros objetos.O carro usado no crime, com placas de São José do Rio Preto (SP), foi encontrado pegando fogo próximo ao cemitério do bairro Rolese. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.