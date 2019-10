Os policiais foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de furto de veículos ocorrido na avenida Catarina Martins Lopes

publicado em 14/10/2019

Os indiciados foram levados para a Central de Flagrantes, onde os maiores permaneceram detidos e o adolescente foi liberado (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam na tarde deste domingo quatro indivíduos (dois jovens de 18 anos, um rapaz de 19 anos e um adolescente de 17 anos) pela receptação de um veículo no bairro Pró-povo, em Votuporanga.Segundo informações da PM, os policiais militares realizavam patrulhamento em combate ao crime quando foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender um furto de veículos ocorrido na avenida Catarina Martins Lopes. Cientes das características dos indivíduos, iniciaram o patrulhamento pela zona Norte da cidade.Os policiais conseguiram localizar o veículo no bairro Pró-povo, sendo ocupado por quatro indivíduos que ao verem a aproximação da viatura policial tentaram fugir do local, no entanto, após realizarem cerco policial na rua Rio Araguaia, foram abordados.Conforme informações da Força Tática, os indivíduos já são conhecidos nos meios policiais e um deles estavam utilizando os pertences da vítima que estavam no interior do veículo. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante aos envolvidos e apreensão ao adolescente.Encaminhados até a Central de Flagrantes de Votuporanga, a autoridade policial ratificou a prisão dos jovens, que permaneceram detidos à disposição da Justiça. Em relação ao menor, ele foi ouvido e liberado ao responsável legal após o registro do ato infracional e mediante termo.O veículo foi devolvido ao verdadeiro proprietário.