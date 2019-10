Polícia encontrou com o suspeito produtos como cafeteiras, celulares, televisão e outros objetos.

publicado em 02/10/2019

Homem é preso com objetos furtados na região norte de Rio Preto — Foto: Polícia Militar Divulgação

Um homem foi preso nesta terça-feira (1º) por receptação no bairro Eldorado, região norte de São José do Rio Preto (SP).De acordo com a polícia, o homem demonstrou nervosismo com a presença da viatura e tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe policial.Ele disse para a polícia que tentou fugir porque existia um mandado de prisão contra ele, porém, nada foi constatado em pesquisa feita pela polícia.Na casa de onde ele saiu, a polícia encontrou diversos produtos como computadores, cafeteiras, roupas novas com etiquetas e medicamentos. O homem não indicou a procedência do material.A polícia localizou quatro vítimas na região que registraram ocorrências de furtos nas últimas semanas e reconheceram os produtos.Em outro endereço, onde mora o homem, no bairro Morada do Sol, foi localizado um veículo e no porta malas foram encontrados e apreendidos mais produtos furtados como cafeteira, três celulares, relógios, televisão, perfumes e um computador.Os produtos foram devolvidos aos respectivos proprietários. O homem foi levado para a Central de Flagrantes e está à disposição da Justiça.