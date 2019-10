No mesmo dia, a mãe havia sido presa por conta de um mandado e os filhos acabaram presos pelo mesmo crime

publicado em 02/10/2019

Os policiais deram voz de prisão em flagrante aos maiores de idade; o adolescente recebeu voz de apreensão (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Policiais militares prenderam nesta terça-feira uma mulher de 45 anos e seus dois filhos, um de 25 anos e o outro de 12 anos, pelo envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro São João em Votuporanga. A equipe da Força Tática realizava patrulhamento em combate ao crime quando localizaram a indiciada.

Segundo informações da PM, os policiais encontraram a mulher na avenida Conde Francisco Matarazzo em atitude suspeita e realizaram a abordagem do nervosismo apresentado ao ver a aproximação da viatura policial.

A acusada já é conhecida nos meios policial e durante a abordagem, foi constatado um mandado de prisão contra ela pelo crime de tráfico de drogas, com a pena de cinco anos e dez meses em regime fechado.

Em razão da prática do crime da traficante, os policiais se deslocaram para a residência da mulher, que está localizada na avenida Anita Costa, no bairro São João. No local, estavam os dois filhos da indiciada, ao ver a aproximação da equipe da Força Tática, iniciaram uma movimentação estranha na casa, no entanto, foram abordados rapidamente.

Durante buscas pelo imóvel, os policiais militares apreenderam várias porções de maconha e cocaína, além de dinheiro e material utilizado no processo de preparo e embalagem dos entorpecentes.

Diante dos fatos, a Força Tática, da mesma forma como cumpriu o mandado de prisão da traficante, deu voz de prisão em flagrante a mãe e ao filho mais velho, em relação ao crime de tráfico de drogas.O menor recebeu voz de apreensão e foi encaminhado, junto com os demais, até o Plantão Policial de Votuporanga.