Pais preocupados buscaram informações em diversos órgãos, mobilizando até a polícia

publicado em 02/10/2019

A dica de especialistas é conferir a autenticidade das mensagens recebidas antes de passá-las pra frente (Foto: Reprodução)

As lendas urbanas continuam tirando o sono e o sossego das pessoas. Em Votuporanga não é diferente.No ano passado comentários em redes sociais de que um palhaço estava atacando deixou as pessoas em pânico. Era tudo mentira.Nesta semana circulou nos grupos de WhatsApp mensagens falsas sobre um homem vestido de preto com ameaças de ataques em escolas em Valentim Gentil e Votuporanga.Pais preocupados buscaram informações em diversos órgãos, mobilizando até a polícia. Mais uma vez, tudo mentira. Essas informações falsas se espalham rapidamente porque até mesmo pessoas de boa fé compartilham.A dica de especialistas é conferir a autenticidade das mensagens recebidas antes de passá-las pra frente.