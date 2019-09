Segundo a polícia, ele foi encontrado no bairro Verde Parque, em Araçatuba (SP), nesta quarta-feira (18); ele é suspeito de atirar contra a vítima. Crime foi no dia 16 de julho de 2019, no bairro Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.

publicado em 18/09/2019

Criminoso assaltando pessoas em um bar do Capão Redondo, na Zona Sul de SP — Foto: Reprodução/TV Globo

A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de participar do assalto que terminou com a morte do policial militar Fábio Júnior Lisboa, de 33 anos, em um bar na zona sul de São Paulo. Rafael dos Santos Correia, de 21 anos, foi preso nesta quarta-feira (18) em Araçatuba (SP).O crime foi registrado no dia 16 de julho de 2019, no bairro Capão Redondo. O policial, que estava na frente do estabelecimento, atirou contra os criminosos, que reagiram e também dispararam contra ele.De acordo com a polícia, Rafael foi localizado e preso na casa de um parente, no bairro Verde Parque. Um drone foi usado pelas equipes da PM e da Polícia Civil para monitorar a movimentação no imóvel onde o suspeito estava escondido.As câmeras de segurança do local flagraram todo o assalto. Nas imagens, é possível ver o balcão do estabelecimento e o momento em que um dos assaltantes se aproxima."Volta, malandro! Você tá de brincadeira? Vou fazer seu caixão lacrado. Seu ***", diz um dos criminosos.Uma pessoa que estava saindo do banheiro, bem próximo de onde o assaltante estava, percebe o assalto e volta para dentro do local. Neste momento, os criminosos começam a pedir carteiras, celulares e jóias dos clientes, que chegam a colocar as mãos para cima."Vai, tira, vira... Vai, todo mundo aí, tira o relógio. Vai, tira o cordão aí, vocês tudo (sic)", grita um dos assaltantes.Em seguida, o assaltante pega a carteira de um homem que estava no balcão, retira o que interessa e joga o resto no chão. Depois, manda funcionárias do bar se deitarem. "Pode deitar no chão vocês aí do bar", diz.Enquanto isso, outros ladrões abordam clientes nas mesas do lado de fora do bar. O PM, que também estava do lado de fora, executa os disparos e corre em direção aos criminosos que estavam no fundo do estabelecimento.Nesse momento, a gravação da câmera de segurança para e não mostra o instante em que o PM é baleado.