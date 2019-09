O flagrante dos indiciados ocorreu durante o patrulhamento em combate a furtos e roubos na cidade

publicado em 02/09/2019

Os policiais apreenderam o eletrodoméstico furtado pelo bandido e devolveram para a vítima (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma residência, localizada na rua Amazonas no centro de Votuporanga, foi invadida por um indivíduo de 34 anos durante a noite de anteontem. Uma equipe da Força Tática, durante patrulhamento em combate a crimes na cidade, conseguiu prender o ladrão e um homem de 30 anos que ficou com o objeto furtado.Segundo informações da PM, durante o patrulhamento, os policiais receberam o contato do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre um furto em residência e, mediante as características do autor que foram repassadas, iniciaram buscas pelos bairros da cidade, onde localizaram o indiciado no Matarazzo.Ao ver a aproximação da viatura policial, o bandido tentou fugiu do local, mas foi abordado rapidamente pela equipe da Força Tática. Questionado sobre o furto na residência, o acusado acabou confessando a prática do crime e informou que entregou o eletrodoméstico furtado para um indivíduo.A Polícia Militar se deslocou até onde o receptador estava e durante a abordagem, o indiciado confirmou o ocorrido e indiciou a localidade do objeto furtado, tendo os policiais apreendido.Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao autor do furto qualificado e ao outro indivíduo por receptação, sendo encaminhado até o Plantão Policial de Votuporanga. A autoridade policial tomou ciência da situação e ratificou a prisão dos acusados, que permaneceram detidos na cadeia pública local à disposição da Justiça. O objeto foi devolvido para a vítima.