De acordo com o Corpo de Bombeiros, líquido não atingiu rios e mananciais.

publicado em 05/09/2019

Bombeiros compareceram ao local do acidente em rodovia de Irapuã — Foto: Arquivo Pessoal

Um caminhoneiro morreu após o veículo que dirigia tombar às margens da rodovia Roberto Mário Perosa, em Irapuã (SP), na tarde desta quinta-feira (5).De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista trafegava pela rodovia, quando perdeu controle da direção e o caminhão-tanque tombou.O veículo estava carregado com 17 mil litros de óleo vegetal, que vazaram na via. Contudo, o líquido não atingiu rios ou mananciais.Ainda segundo a corporação, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) compareceu ao local do acidente para controlar a situação.O corpo do caminhoneiro foi retirado do veículo e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Policiais rodoviários e científicos permanecem no trecho para controlar o tráfego de veículos e investigar as causas do acidente.O caminhão-tanque ainda permanece às margens da rodovia, mas o tráfego de veículos não precisou ser interditado.