Critério das cidades escolhidas foi em relação à lista de locais com transmissão ativa.

publicado em 26/09/2019

Verba vai ser para cidades reforçarem ações de combate ao sarampo — Foto: Reprodução/TV TEM

O Ministério da Saúde liberou uma verba para oito município da região noroeste paulista reforçarem as ações contra o sarampo. O recurso foi liberado porque 97% dos casos confirmados no Brasil estão no Estado e São Paulo.Birigui, Catanduva, Estrela d'Oeste, José Bonifácio, Macedônia, Meridiano, Olímpia e Penápolis (SP) são as cidades que vão receber o recurso.Segundo o Ministério da Saúde o critério das cidades escolhidas foi em relação à lista de locais com transmissão ativa. Na região noroeste paulista 16 cidades têm casos confirmados da doença.As cidades de Penápolis e Birigui já aguardam a liberação do dinheiro e a Prefeitura de Catanduva vai usar a verba para intensificar as ações. As outras cidades ainda não responderam à solicitação.