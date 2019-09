O homem de 75 anos passou mau e atingiu motocicletas que estavam estacionadas

publicado em 13/09/2019

O senhor de 75 anos passou mau e atingiu motocicletas que estavam estacionadas (Foto: A Cidade)

Da redação

Na manhã desta sexta-feira (13), um acidente de trânsito foi registrado na Rua Alagoas com a Pernambuco, no centro de Votuporanga.De acordo com informações, um motorista de 75 anos dirigia um veículo, quando colidiu contra a traseira de um carro que aguardava a abertura do semáforo e em seguida atingiu cerca de seis motocicletas que estavam estacionadas.O SAMU esteve no local e atendeu o condutor, que não apresentava ferimentos graves, mas foi levado à Santa Casa para avaliação clínica. Não existe registro de feridos.A Polícia Militar esteve no local, para atender a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.