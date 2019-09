O crime ocorreu durante a noite desta quinta-feira, em um bar, localizado na rua Joaquim Franco Garcia, em Votuporanga

publicado em 06/09/2019

: Erick Fernando de Paula, de 26 anos, era proprietário do bar em que foi alvejado pelos tiros (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO homem de 26 anos, identificado como Erick Fernando de Paula, que foi alvejado por tiros na cabeça durante a noite desta quinta-feira, em um bar, localizado na rua Joaquim Franco Garcia, no bairro Jardim Palmeiras em Votuporanga, morreu na madrugada desta sexta-feira.Segundo informações da Polícia Militar ao jornal A Cidade, a vítima é proprietária do bar e estava no local quando um indivíduo chegou no estabelecimento encapuzado e disparou tiros de arma de fogo na região da cabeça e coluna, fugindo logo após o crime em uma motocicleta.Conforme a PM, a suspeita é de que o criminoso teria chego no local com a intenção de mató-lo e teria fugido com o auxílio de outro indivíduo, no entanto, ainda não há confirmação da participação. O autor do crime ainda não foi identificado e continua foragidoO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado, compareceu no local e socorreu a vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa do município. À reportagem do A Cidade, o hospital informou “que E.F.P, de 26 anos, deu entrada nesta quinta-feira (5/9), às 20h10, vítima de arma de fogo. Ele passou por atendimento, chegou a ser transferido para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto, para avaliação. O paciente retornou para a instituição votuporanguense, mas infelizmente veio ao óbito nesta sexta-feira (6/9), às 5h50”.O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga. Erick Fernando de Paula residia naquela região, deixa um filho e demais familiares. O corpo será velado em Votuporanga e a família não divulgou o horário do sepultamento.