Trator seguia pela Estrada do Mineiro quando um carro que vinha atrás não viu o veículo e acabou batendo na traseira. Trator foi lançado em rodovia, quando colidiu com o caminhão.

publicado em 20/09/2019

Trator que se envolveu em acidente na rodovia em Penápolis — Foto: Arquivo Pessoal

Um homem ficou gravemente ferido após bater o trator que estava dirigindo em um caminhão na Rodovia Marechal Rondon, no trecho de Penápolis (SP), na noite desta quinta-feira (19).De acordo com informações da Polícia Militar, o trator seguia pela Estrada do Mineiro com as luzes apagadas quando um carro que vinha atrás não viu o veículo e acabou batendo na traseira.Com o impacto, o trator foi jogado para a rodovia, que dá acesso à estrada, e acabou batendo de frente com um caminhão.O Corpo de Bombeiros e a concessionária responsável pela rodovia socorreram as três vítimas, o homem que estava no trator em estado grave e duas pessoas que estavam no carro, com ferimentos leves.Todos foram levados ao Pronto Socorro de Penápolis e estão internados. O motorista do caminhão não se feriu.