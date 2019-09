Policiais civis cumprem mandados de busca e apreensão em Rio Preto. Quinta fase da Operação Luz da Infância é realizada em todo Brasil e em mais seis países.

publicado em 04/09/2019

Materiais apreendidos durante operação que investiga crimes de pornografia infantil e de exploração sexual contra crianças e adolescentes — Foto: Soraya Lauand/TV TEM

A Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP) está cumprindo na manhã desta quarta-feira (4) dois mandados de busca e apreensão durante uma operação que combate a pornografia infantil.A quinta fase da Operação Luz da Infância é realizada em todo Brasil e em mais seis países. Ao todo, 105 mandados de busca e apreensão foram expedidos. Em Rio Preto (SP), um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira.A operação apura crimes de pornografia infantil e de exploração sexual contra crianças e adolescentes.Além do estado de São Paulo, a operação está em andamento nos seguintes estados do Brasil: Amazonas, Amapá, Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal.Fora do país, a operação também ocorre no Chile, em El Salvador, nos Estados Unidos, no Equador, no Panamá e no Paraguai.As penas no Brasil para os crimes investigados variam de 1 a 8 anos de prisão. Quem armazena material de pornografia infantil tem pena de 1 a 4 anos de prisão. Para quem compartilha, a pena é de 3 a 6 anos de prisão. A punição alcança 4 a 8 anos de prisão para quem produz esse tipo de material.Nas quatro fases anteriores, a operação prendeu em flagrante 546 suspeitos de abuso e exploração sexual na internet contra crianças e adolescentes. Além das prisões, foram cumpridos 1.112 mandados de busca e apreensão.Veja mais notícias da região em G1 Rio Preto e Araçatuba