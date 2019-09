Homens são de São Paulo e disseram aos policiais que procuravam por pessoas idosas para auxiliar no caixa eletrônico e pegavam os cartões e senhas para fazer os saques.

publicado em 02/09/2019

Dupla aplicava golpes contra idosos em bancos de Rio Preto — Foto: Reprodução/Câmeras de segurança

Dois homens foram presos neste domingo (1º) suspeitos de aplicar golpes contra idosos em agências bancárias de São José Rio Preto (SP).Segundo a Polícia Militar, os dois homens são de São Paulo e disseram aos policiais que procuravam por pessoas idosas para auxiliar no caixa eletrônico e pegavam os cartões e senhas para fazer os saques depois.A polícia chegou até a dupla depois de uma denuncia de que dois homens estariam em atitude suspeita em uma agência, na Avenida Mirassolândia.Segundo a polícia, quando os dois homens viram os policiais, saíram correndo. Eles foram pegos e, na abordagem, a equipe não encontrou nada que os incriminasse. Mas durante entrevista individual, os homens caíram em contradição por várias vezes.Enquanto os policiais conversavam com os suspeitos, apareceu um idoso de 86 anos que contou que um dos homens havia pegado o seu cartão dentro do banco. Os homens então confessaram o crime e contaram que estavam na cidade cometendo estelionatos.Dentro de um carro, que foi alugado pelos dois homens, foram encontrados roupas, cartões bancários, comprovantes de depósitos de valores altos em diversos bancos e R$ 268 em dinheiro.Após a confissão os dois foram presos em flagrante e apresentados na Polícia Federal.