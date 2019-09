De acordo com a Polícia Civil, cerca de 500 documentos falsificados foram encontrados com suspeito; homem confessou o crime e afirmou que praticava o crime há dois anos.

publicado em 05/09/2019

Diversos documentos foram apreendidos com dono de gráfica em Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

O dono de uma gráfica, de 39 anos, foi preso em flagrante suspeito de fabricar e comercializar documentos falsos, entre eles centenas de carteiras de estudante, no bairro Maceno, em São José do Rio Preto (SP), nesta quarta-feira (4).De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou depois que uma adolescente foi flagrada com um documento falso em uma festa com entrada proibida para menores de idades.Durante depoimento à polícia, a adolescente afirmou ter comprado o documento falso do dono de uma gráfica.Ainda segundo a corporação, com autorização judicial, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na gráfica.No local, foram encontrados aproximadamente 500 documentos, sendo carteiras de identidades, centenas de carteiras estudante, cartões de acesso à camarote de festas e até autorização para condução de veículos para estrangeiros.À polícia, ele confessou que parte dos documentos foram falsificados e que realiza a venda há mais de dois anos.O dono da gráfica foi preso em flagrante, levado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (5).Outro casoUm jovem de 20 anos foi detido suspeito de produzir e comercializar RGs falsificados para menores de idade irem a festas, no bairro Jardim Viena, na manhã de terça-feira (3).Segundo a Polícia Civil, ele vendia os documentos por um aplicativo de comunicação por cerca de R$ 100. Documentos falsos foram encontrados na casa dele.Como o rapaz confessou o crime e colaborou com a investigação policial, a polícia decidiu indiciá-lo pelo crime de falsificação de documento público e liberá-lo em seguida. A pena pode variar de 2 a 6 anos de reclusão.