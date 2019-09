Despachante agia com intermediário da organização criminosa, adulterando dados no sistema do Detran.

Arma e munição apreendidas pela polícia de Rio Preto durante operação — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um despachante de 47 anos foi preso na manhã desta terça-feira (24) no Jardim Planalto, em São José do Rio Preto (SP) durante a Operação Nêmesis, que investiga uma organização criminosa e foi desencadeada em Minas Gerais.Segundo o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Patos de Minas? (MG)?, o despachante agia com intermediário da organização criminosa, adulterando dados no sistema do Detran.Na casa dele foram apreendidos cinco carros, que foram bloqueados. Além disso, uma moto com a placa adulterada e uma pistola com numeração raspada também foram apreendidos.Ele foi levado para Central de Flagrantes de Rio Preto e além do mandado de prisão, foi preso por porte ilegal de armas. Ele deve ser transferido para Minas Gerais, onde a operação foi deflagrada.O objetivo da operação é combater uma organização criminosa suspeita de homicídios, corrupção, prevaricação, falsidade ideológica, furto e roubo de veículos, de cargas, de fazendas, de estabelecimentos comerciais, receptação e cárcere privado.A quadrilha também é investigada por inserção de dados falsos em sistemas de informações dos bancos de dados da administração pública, adulteração de sinal identificador de veículo, lavagem de capitais, falsificação e comercialização de documentos públicos.