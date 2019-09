A inauguração do CDP de Paulo de Faria ocorrerá às 11h, na rodovia SP 322 Armando Salles de Oliveira, km 528+950m

publicado em 02/09/2019

CDP será inaugurado em Paulo de Faria (Foto: Reprodução)

Da redaçãoO governador João Doria inaugurará nesta terça-feira, o Centro de Detenção Provisória em Paulo de Faria, segundo o deputado estadual e líder do governador na Assembleia Legislativa Carlão Pignatari.Conforme o deputado, a construção e inauguração da unidade é importante para a segurança pública da região. “A gestão João Doria tem investido no fortalecimento da segurança e combate à criminalidade”.A inauguração do CDP de Paulo de Faria ocorrerá às 11h, na rodovia SP 322 Armando Salles de Oliveira, km 528+950m. O ato deve contar com a presença do governador de São Paulo, João Doria, do secretário de Administração Penitenciária, Cel. PM Nivaldo César Restivo, além do deputado estadual, Carlão Pignatari e outras autoridades.De acordo com os dados divulgados mensalmente pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve uma redução considerável nos índices de criminalidade em relação aos anos anteriores. “É um importante equipamento de segurança para deixar a nossa região mais protegida”, finalizou o deputado sobre a nova unidade.