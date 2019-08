O suspeito também estrangulou a vítima com as mãos

publicado em 21/08/2019

Os vizinhos ouviram os gritos de socorro e chamaram a polícia, mas o suspeito fugiu (Foto: S. J. do Rio Preto | SBT Interior)

Uma vendedora de 35 anos foi estrangulada e agredida com um facão, pelo namorado, nesta terça-feira (20), no bairro Jardim Antunes, em São José do Rio Preto (SP).Segundo o boletim de ocorrência, o agressor passou a madrugada bebendo e usando drogas no centro da cidade.Ao chegar em casa, ele agrediu a mulher com socos na cabeça e espetou ela com um facão. O suspeito também estrangulou a vítima com as mãos.Os vizinhos ouviram os gritos de socorro e chamaram a polícia, mas o suspeito fugiu.A polícia abriu um inquérito e está investigando o caso, mas até agora ele não foi encontrado.