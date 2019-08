Outras duas pessoas também foram baleadas na madrugada do último domingo (25). Nenhum suspeito foi preso.

publicado em 31/08/2019

Mais de 100 pessoas foram presas por envolvimento em crimes de gangues em Andradina (SP); delegacia da cidade instaurou inquéritos dos casos — Foto: Reprodução/TV TEM

A Polícia Civil investiga se a morte do jovem de 27 anos, que morreu após ser baleado na região do queixo na madrugada desta sexta-feira (30), em Andradina (SP), tem ligação com a briga de gangues que ocorre no município por mais de 10 anos.De acordo com a corporação, o crime aconteceu no bairro Vila Mineira. Vizinhos escutaram o barulho do disparo da arma de fogo e acionaram o resgate. Contudo, quando os socorristas chegaram no local, a vítima já havia morrido.A Polícia Civil compareceu ao local do homicídio para realizar exames periciais e escutar testemunhas.Um inquérito foi aberto pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do município para saber se a vítima tinha envolvimento com gangues ou se foi um inocente que morreu por causa dos conflitos, já que ela tinha chegado na cidade há 40 dias."Nós escutamos algumas testemunhas e o irmão da vítima. Nós temos quase certeza que a morte dele tem relação com a briga entre gangues de Andradina. Está havendo um levante entre um bairro e outro", afirma o delegado responsável pelo caso Marcelo Zompero.Ainda segundo a Polícia Civil, na madrugada de domingo (25), outras duas pessoas também foram baleadas. Um jovem e um adolescente caminhavam pelo bairro Jardim Europa, quando foram atingidos por disparos realizados por rapazes em uma motocicleta.Ambos foram socorridos e levados à Santa Casa de Andradina, onde passaram por atendimento médico e foram liberados em seguida. O estado de saúde deles é estável e nenhum corre risco de vida."Trabalhamos a semana inteira e identificamos alguns autores dos crimes. Hoje, nós fechamos alguns casos. Eu protocolei um pedido de prisão no poder Judiciário. O Ministério Público se manifestou. Agora aguardamos o juiz analisar", diz Marcelo Zompero.Medo e insegurançaMoradores de Andradina estão assustados com a quantidade de crimes envolvendo membros de gangues registrados na cidade.Segundo a Polícia Civil, as brigas e disputas na cidade resultaram em mais de 25 mortos ao longo de 11 anos e algumas das vítimas sequer participavam dos grupos.Diversos inquéritos foram abertos para investigar mais de 300 crimes, que aconteceram em um período de mais de 10 anos.De acordo com o delegado Marcelo Zompero, cerca de 100 pessoas foram presas por envolvimento nos crimes de homicídio e tentativas de homicídio entre as gangues rivais."Os eventos que aconteceram agora envolvem quatro bairros. Os bairros Pereira Jordão e Vila Mineira se uniram para brigar contra o Benfica e Jardim Europa", diz o delegado Marcelo Zompero.