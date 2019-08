Durante patrulhamento da Força Tática em combate ao crime, a PM flagrou o indiciado na via Doutor Joaquim Franco Garcia

publicado em 09/08/2019

Os policiais da Força Tática apreenderam diversas porções de maconha e dinheiro proveniente do tráfico (Foto: Divulgação/Força Tática)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam, na tarde desta quinta-feira, um homem de 22 anos por vender entorpecentes na rua Doutor Joaquim Franco Garcia, no bairro Matarazzo em Votuporanga. O flagrante ocorreu durante o patrulhamento da equipe em combate ao tráfico de drogas e demais crimes.Segundo informações da Força Tática, a equipe recebeu uma denúncia de que um indivíduo estava vendendo drogas em uma rua do bairro, então, iniciaram o patrulhamento pelo local. Ao adentrar na rua Doutor Joaquim Franco Garcia, que é conhecida como ponto de tráfico, os policiais localizaram o acusado.Ao perceber a aproximação da viatura policial e que seria abordado, o jovem tentou fugir, sendo imediatamente contido pelas autoridades, que realizaram buscas pessoal pelo indivíduo. Durante a abordagem, a equipe localizou porções de maconha e dinheiro proveniente da comercialização das drogas.Conforme informações da Força Tática, o acusado já é conhecido nos meios policiais. Diante dos fatos, as autoridades deram voz de prisão ao homem sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga junto com os entorpecentes e o dinheiro.A autoridade policial tomou ciência do ocorrido e ratificou a prisão em flagrante do indiciado, que permaneceu detido na cadeia pública local, ficando à disposição da Justiça.