O flagrante aconteceu durante o patrulhamento, após denúncias da prática do crime dos acusados

publicado em 10/08/2019

Os policiais apreenderam porções de maconha, balança de precisão, apetrechos usados no preparo e uma faca (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brDois irmãos, um de 24 anos e o outro de 19 anos, foram presos pelos policiais militares da Força Tática, durante a madrugada deste sábado, pelo envolvimento com o tráfico de drogas na rua Nassif Miguel em Votuporanga. O flagrante ocorreu durante o patrulhamento tático pela zona Norte da cidade.Segundo informações da Polícia Militar, durante o patrulhamento, os policiais foram informados que dois indivíduos estavam embalando entorpecentes em uma residência localizada na rua Nassif Miguel. Cientes da situação, a equipe se deslocou até a referida casa.Ao chegar no local, os policiais militares flagraram os dois homens com dezenas de porções de maconha já embaladas e prontas para a comercialização aos usuários. Também foram apreendidos apetrechos usados no preparado dos entorpecentes, uma balança de precisão e uma faca com resquícios da droga.Diante dos fatos, os policias deram voz de prisão aos irmãos, sendo encaminhados até a Central de Flagrantes de Votu-poranga. Lá, o delegado presente tomou ciência da situação e ratificou a prisão dos traficantes, que permaneceram detido na carceragem local, ficando à disposição da Justiça.