publicado em 02/08/2019

Dois homens são presos com 47 tijolos de maconha na rodovia Péricles Beline (Foto- Polícia Rodoviária Estadual)

Da redação

Na madrugada desta sexta-feira (02), dois homens de 29 e 30 anos foram presos por tráfico de drogas, na rodovia Péricles Beline, em Votuporanga.

De acordo com informações, a dupla estava em um Gol quando foram abordados. Durante a vistoria pelo veículo, os policiais encontraram maconha no interior do automóvel, totalizando 47 quilos da droga.

Ao serem questionados sobre o destino de entrega do entorpecente, a dupla disse aos policiais que vinham do Mato Grosso do Sul e tinham como destino Votuporanga.