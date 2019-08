Droga foi encontrada na casa da avó dele, no bairro Solo Sagrado, após policiais receberem uma denúncia anônima. Menor de idade permanece à disposição da Justiça.

publicado em 26/08/2019

Quinze quilos de crack foram apreendidos com adolescente em Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Um adolescente de 16 anos foi apreendido ao ser flagrado com 15 quilos de crack, no bairro Solo Sagrado, em São José do Rio Preto (SP), na noite de sábado (24).De acordo com a Polícia Militar, depois de receberem uma denúncia anônima, policiais abordaram o menor de idade na rua José Bossa.Ao ser questionado, o adolescente confessou que guardava grande quantidade de entorpecente no forro da casa da avó dele.Ainda segundo a corporação, os policiais foram à residência e encontraram 14 tabletes de crack escondidos em uma mala e pedaços menores da mesma droga.O adolescente foi levado para a delegacia de Rio Preto, onde permanece à disposição da Justiça.